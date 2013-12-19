Польша поддержала Евромайдан - Россия обвинила Брюссель в диктате

В Варшаве едва не разразился дипломатический скандал, после того как главы внешнеполитических ведомств Польши Радослав Сикорский и России Сергей Лавров разошлись в оценках ситуации в Украине, где уже почти месяц проходят акции Евромайдана.

Глава российского МИДа раскритиковал участие европейских политиков в митингах за евроинтеграцию Украины и обвинил ЕС в попытках вынудить украинские власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, сообщает УНИАН.

"Мы примем и будем уважать любое решение Украины, а из Брюсселя слышим другие слова: Украину призывают сделать свободный выбор в направлении подписания Соглашения об ассоциации. Но это не выбор - это диктат", - заявил Лавров.

Российский диплом заметил, что "не все" участники акции протеста на Майдане Независимости в Киеве мирные и обвинил часть из них в желании обострить политическую ситуацию в Украине.

При этом Лавров выразил надежду, что украинская власть и оппозиция смогут договориться без участия "западных визитеров", назвав "невежливыми" их визиты в Киев без приглашений.

В то же время глава польского МИД положительно оценил демонстрации в Украине за европейскую интеграцию, назвав их мирными, и сказал, что Польша с радостью воспринимает такую проевропейскую активность украинцев.

"Мы считаем - и здесь будем иметь другую точку зрения - что большим давлением, чем участие в митинге, является категорическое применение таможенных правил, которые приводят к экономическим потерям", - сказал Сикорский, комментируя слова Лаврова об участии европейских политиков в митингах за евроинтеграцию Украины.

Сикорский также назвал "разницей в философии" подход России и Евросоюза к Украине.

"Польша, как часть Евросоюза, и больше западных стран была готова поддерживать реформы в Украине (...) Зато Россия поддержала украинскую экономику в таком виде, в каком она есть", - сказал министр.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Президент Виктор Янукович попросил другие государств и политиков не вмешиваться в дела Украины, в частности, в связи с политическим кризисом и протестами на Евромайдане.

"Мы никуда не ездим на Майданы, не ставим палатки, не выступаем против действующей власти – мы не хотим вмешиваться ни в чьи внутренние вопросы", - отметил глава украинского государства и призвал политиков из других стран также не делать этого.