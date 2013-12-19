Рада запретила наказывать участников Евромайдана

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.

Об этом сообщает УНИАН.

Парламент принял закон об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые происходили во время проведения мирных собраний.

За данный закон проголосовали 339 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий за их действия и решения в период с 21 ноября 2013 года и дня вступления в силу этого закона.

Все уголовные производства и производства по поводу совершения административных правонарушений, открытых по поводу событий, определенных статей 1 этого закона, подлежат закрытию.

Как рассказал нардеп от "Батькивщины" Павел Петренко, это означает, что законопроект не касается силовиков, которые избивали митингующих, поскольку оппозиция смогла настоять на том, чтобы заменить формулировку "лиц, связанных с участием в акциях протеста" на формулировку "участников акции", сообщает "Украинская правда".

Наполмним, что в пятницу, 20 декабря, Верховная Рада начнет свою работу с отчета о расследовании силового разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Фото: Facebook Леси Оробец