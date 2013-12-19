Коновалюк считает, что Украине и России нужна перезагрузка отношений

Украинский политик Валерий Коновалюк призвал российские власти к перезагрузке российско-украинских отношений.

"Сегодня появился исключительный шанс для Украины не только избежать дефолта, но и осознать причины, которые привели страну к глубокому социально-экономическому кризису", - сказал он в четверг, выступая в Госдуме России в формате "Открытая трибуна", пишет ТСН.

"Наши отношения должны предполагать возможность развития национальной экономики, активного сотрудничества в рамках научных, образовательных, культурных и гуманитарных программ, которые способствовали бы развитию партнерских отношений между двумя странами. Нет необходимости выбирать между Европой и Россией - у нас есть свой путь, основанный на уважительном конструктивном взаимовыгодном диалоге с соседями", - подчеркнул Коновалюк.

По его мнению, "сейчас в России доминирует крайне здравый взгляд на отношения между нашими странами". Говоря о соглашениях, подписанных во вторник в Москве в ходе заседания украино-российской межгосударственной комиссии, он отметил, что эти документы свидетельствуют о беспрецедентной помощи со стороны России.

"Очень жаль, что они опоздали на 3 года: ведь даже за текущий год наши золотовалютные резервы сократились на 32 процента. Но все-таки теперь у Украины появился шанс выйти из глубокого экономического кризиса. Вопрос в том, как она этим воспользуется", - отметил Коновалюк.