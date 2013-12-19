Муж Богословской вышел из фракции регионалов

В четверг, 19 декабря, из состава фракции Партии регионов вышел нардеп Владимир Мельниченко.

Об этом во время вечернего заседания объявил спикер парламента Владимир Рыбак, сообщает УНИАН.

Напомним, Мельниченко 2 декабря заявил о выходе из Партии регионов в знак протеста против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и разгона Евромайдана 30 ноября.

Также напомним, что ранее о выходе из фракции регионалов и из Партии регионов заявила и жена Мельниченко - Инна Богословская. Вслед за ней вышли также Давид Жвания и Николай Рудьковский.

Фото: partyofregions.ua