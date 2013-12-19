ВВП Украины может вырасти в 2014 году минимум на 3%

Подписание соглашений с Российской Федерацией улучшило прогноз роста экономики Украины в следующем году, как минимум, до 3%.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, пишет УНИАН.

"Если раньше мы прогнозировали рост украинской экономики от 0% до 3% в 2014 году, то после подписания соглашений с РФ мы вправе ожидать роста ВВП Украины минимум на 3%", - прогнозирует эксперт.

По его словам, рост экономики будет стимулироваться увеличением объемов украинского экспорта на территорию России. "Объемы украинского экспорта в Россию возрастут как минимум на 5 млрд долларов, исходя из того, что именно на такую сумму они сократились начиная с 2011 года. Стоит ожидать роста украинского ВВП на 2,5% только за счет восстановления объемов экспорта в Россию", - считает экономист.

Кроме того, как считает Устенко, не будет депрессироваться внутреннее потребление, и рост доходов домохозяйств даст дополнительный импульс украинской экономике. "Если раньше была острая необходимость в повышении тарифов на газ, то теперь эта напряженность гораздо ниже. И это означает, что доходы домохозяйств тоже простимулируют рост экономики", - сказал эксперт.

В то же время, Устенко отмечает, что тут существует риск роста импорта, поскольку вследствие достигнутых договоренностей о кредите в 15 млрд долларов девальвационное давление на гривню резко снизилось. Он также отметил, что мировые рынки мгновенно отреагировали на сообщение о российском кредите для Украины и реакция была чрезвычайно позитивной.

"Для нас практически сразу были разблокированы внешние финансовые рынки. Со вчерашнего вечера кредитно-дефолтные свопы Украины упали на 2% с 1500 до 850 б.п. И я полагаю, что этот тренд продолжится", - сказал эксперт.

Кроме того, полученный от России кредит, по мнению Устенко, снимает напряженность в украинской экономике не только на следующий, но и на 2015 год.

"Ситуация кардинально поменялась. Деньги, которые дает Россия, это колоссальная сумма - более 8% украинского ВВП. При такой ситуации, деньги Международного валютного фонда для Украины вообще не являются критичными", - отметил экономист.

Говоря о процентной ставке по российскому кредиту, Устенко отметил, что при наличии программы с МВФ, Украина могла размещать свое евробонды на внешних финансовых рынках под 7%.

"Предложив кредит под 5%, Россия сделала Украине более привлекательное предложение. Это даже лучше, чем если бы мы разблокировали внешние рынки через возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом," - резюмировал Устенко.