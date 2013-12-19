Европа снова предлагает Украине подписать Ассоциацию и не разгонять Евромайдан

Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и призывает к мирному решению политического кризиса, который ранее, напомним, сопровождался такими событиями, как разгон Евромайдана и его штурм.

Об этом говорится в проекте итоговых документов саммита ЕС в отношении Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".



В проекте документа, в частности, отмечается: "Европейский Союз остается готовым подписать Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только Украина будет готова, и будут достигнуты все оставшиеся критерии. Совет ЕС призывает к мирному решению политического кризиса в Украине, который должен отвечать стремлениям украинцев".

Это положение содержится в части документа, посвященной "Восточному партнерству" и состоящей всего из двух абзацев.

В первом же абзаце ЕС приветствует парафирование соглашений об ассоциации с Грузией и Молдавией и подтверждает готовность подписать эти документы как можно скорее.



Саммит ЕС проходит в Брюсселе 19-20 декабря.

Напомним, ранее европейские политики неоднократно заявляли, что для Украины открыты двери в ЕС, и подтверждали готовность к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время, комментируя ситуацию вокруг протестов в Украине, президент Виктор Янукович призвал иностранных политиков и государства не вмешиваться во внутренние дела Киева.