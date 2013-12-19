Янукович назначил нового губернатора Сумской области

Президент Украины Виктор Янукович назначил Игоря Яговдыка новым губернатором Сумской области.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Напомним, 16 декабря Янукович уволил прежнего губернатора Сумщины – Юрия Чмыря, который был назначен заместителем главы Администрации Президента.

Чмырь будет курировать два управления – по вопросам коммуникаций и гуманитарного развития.

Отметим, что в 2011 году Яговдик занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли Совета министров Крыма.

Также напомним, что ранее один из лидеров фракции Партии регионов - Михаил Чечетов - предположил кадровые перестановки в правительстве, а также в составе губернаторов.