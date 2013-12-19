Янукович назначил нового губернатора Сумской области

Новым губернатором Сумской области стал бывший замминистра экономики и торговли Крыма Игорь Яговдык.
Президент Украины Виктор Янукович назначил Игоря Яговдыка новым губернатором Сумской области.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Напомним, 16 декабря Янукович уволил прежнего губернатора Сумщины – Юрия Чмыря, который был назначен заместителем главы Администрации Президента.
Чмырь будет курировать два управления – по вопросам коммуникаций и гуманитарного развития.
Отметим, что в 2011 году Яговдик занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли Совета министров Крыма.
Также напомним, что ранее один из лидеров фракции Партии регионов - Михаил Чечетов - предположил кадровые перестановки в правительстве, а также в составе губернаторов.