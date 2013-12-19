Коммунисты передумали отправлять Азарова в отставку

Компартия отозвала свои подписи из-под проекта постановления за отставку правительства Николая Азарова.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, передает "Украинская правда".

"Подтверждая нашу позицию по анализу событий в стране и оценку КПУ работы Кабмина, мы считаем необходимым согласиться с требованиями многих граждан отложить рассмотрение резолюции недоверия правительства", - заметил Симоненко.

Также он заявил, что это решение принималось на заседании фракции.

"КПУ единогласно приняла решение отозвать подписи и требовать от секретариата исключить их из этого документа", - добавил он.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Арсения Яценюка, оппозиция собрала под проектом почти все необходимые подписи, не хватало только трех.