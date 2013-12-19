Добкин предложил перенести столицу из Киева в Харьков

Харьковский губернатор Михаил Добкин в очередной раз продемонстрировал свою неординарность, предложив лишить Киев столичного статуса - из-за того, что жители города поддерживают Евромайдан.

Соответствующее предложение чиновник разместил в своем Twitter.

"Опрос: киевляне поддерживают акции на майдане. Значит, и разруху поддерживают. Надо переносить столицу в Харьков, как 19 декабря 1919 года", - написал Добкин.

Отметим, что представитель власти в Харьковской области регулярно выступает с постами, в которых резко критикует Евромайдан.

К примеру, один из его постов: "Две главные заслуги майдана: во-первых, показал, что оппозиция полный ноль и ничего из себя не представляет, во-вторых-объединил Юго-Восток" (орфография оригинала - прим. ред.).

Также не остался Добкин равнодушным и к штурму Банковой: он поблагодарил силовиков за их действия в противостоянии с "ограниченными умами".

Ранее харьковский губернатор выразил уверенность, что памятник Ленину в центре Киева снесли "тупые вуйки" и пообещал выделить 100 тысяч гривен на восстановление монумента.