Активисты Евромайдана и Антимайдана обменялись подарками в День святого Николая: опубликовано видео

В День святого Николая участники двух митингов - Евромайдана и Антимайдана - обменялись подарками.
На День святого Николая участники Евромайдана и Антимайдана обменялись подарками.
Об этом сообщает ТСН.
Активисты вместе пели Гимн Украины, обнимались, и пожимали друг другу руки.
Стоит отметить, что вначале на Евромайдане приняли колонну сторонников Партии регионов за провокаторов – их приготовились встретить несколько тысяч человек.
Тем не менее, вскоре выяснилось, что Антимайдан решил обменяться подарками с Евромайданом в честь праздника Святого Николая.
Напомним, как сообщал "Главред", социологи выяснили, что активистов Евромайдана поддерживают 64% киевлян.
Фото: facebook.com/EuroMaydan, видео: ТСН