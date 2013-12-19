Активисты Евромайдана и Антимайдана обменялись подарками в День святого Николая: опубликовано видео

На День святого Николая участники Евромайдана и Антимайдана обменялись подарками.

Об этом сообщает ТСН.

Активисты вместе пели Гимн Украины, обнимались, и пожимали друг другу руки.

Стоит отметить, что вначале на Евромайдане приняли колонну сторонников Партии регионов за провокаторов – их приготовились встретить несколько тысяч человек.

Тем не менее, вскоре выяснилось, что Антимайдан решил обменяться подарками с Евромайданом в честь праздника Святого Николая.

Напомним, как сообщал "Главред", социологи выяснили, что активистов Евромайдана поддерживают 64% киевлян.

Фото: facebook.com/EuroMaydan, видео: ТСН