Россия объяснила помощь Украине христианской заповедью

В России не составляли никакого заговора против Украины, а помощь ближайшему соседу Москва оказывала из христианского принципа делать добро ближнему.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ.

По его словам, в Кремле Украину расценивают как "ближайшего соседа и близкий народ", а потому российское руководство действовало по христианскому принципу "делай добро ближнему, и тебе это вернется".

"(В Украине – прим. ред.) ожидали поездки (Януковича – прим. ред.) в Российскую Федерацию, думали, что готовится какой-то заговор. Никакого заговора не было! Мы суверенно договаривались о том, как более эффективно и взаимовыгодно развивать наши торгово-экономические и гуманитарные контакты", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что политические силы в Украине должны договариваться сами, без помощи "неприглашенных политиков".

Он также подчеркнул, что ЕС "осуществляет диктат" в отношении Украины, "заставляя сделать свободный выбор в пользу евроинтеграции".

В то же время, Лавров заверил, что Кремль примет любое суверенное решение украинской власти.

"Сегодня мы говорим: пусть Украина сама решает, подписывать (ассоциацию – прим. ред.) или нет; мы примем и будем уважать это решение", - заявил Лавров.

Напомним, эти слова российского дипломата были сказаны им после договоренностей президентов Януковича и Путина, достигнутых в Москве.