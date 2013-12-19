Премьер Швеции: Украине не стоило искать денег в Евросоюзе

Украине не удастся найти кредитов в Европейском Союзе, поскольку это не то место, куда обращаются за деньгами.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, выступая на заседании Европейского совета, передает Радио Свобода.

"Мы не то место, куда обращаются за деньгами", - подчеркнул шведский чиновник, и отметил, что Евросоюз – это семья ценностей, и Украина должна пойти на реформы, чтобы стать ее частью.

По его мнению, именно этого не понимает украинское руководство, когда ведет переговоры с представителями Евросоюза.

При этом Райнфельдт подтвердил высказывания своих европейских коллег и повторил, что двери для Украины по-прежнему открыты.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Кремль предоставил Украине финансовую помощь, исходя из христианских принципов.