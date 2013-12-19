Россия все еще планирует въезд по загранпаспортам для граждан Украины

Россия по-прежнему намерена изменить для граждан Украины правила въезда на свою территорию – только по загранпаспортам.

Об этом заявил Григорий Карасин, замглавы МИД РФ, курирующий отношения с СНГ, передает РИА Новости.

"По крайней мере, никаких изменений в нашей позиции не произошло. Это кстати, в интересах обеих стран", - отметил дипломат.

Напомним, ранее Карасин сообщал, что Россия и Украина уже начали работу над вопросом о взаимном въезде граждан по загранпаспортам.

В то же время он особо подчеркнул, что о визовом режиме речи не идет.

Как известно, в настоящий момент жители обеих стран могут пересекать границу как по внутренним, так и по заграничным паспортам.