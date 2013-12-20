Российское ТВ рассказало о Путине и спасенной Украине: опубликовано видео

Российские СМИ, рассказывая о состоявшейся 19 декабря пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, большое внимание уделили его ответам насчет Украины.

В сюжете, показанном в эфире телеканала "Россия 1" и опубликованном сайтом "Вести.ru" говорится, в частности, о "спасенной (снижением цены на газ и предоставлением займа в 15 млрд долларов - ред.) от дефолта Украине".

"О спасенной от дефолта Украине спрашивали представители СМИ обеих стран. "Чем объяснить такую щедрость в отношении Украины сейчас?" – поинтересовался представитель журнала "Итоги" Александр Чудодеев. "Как так получилось, что три года душили Украину ценами на газ, и тут неожиданно цену снизили?" – задал свой вопрос журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк", - говорится в сюжете.

Далее приводятся обширные прямые речи Путина.



"Если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить, как близкие родственники, и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли эти решения. И никто никого не душил. А с самого начала говорили, в том числе на Украине, и, в общем, справедливо говорили: если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить. Ведь "Газпром" дважды подписывал дополнение к действующему протоколу, к действующему контракту, о переносе платежей. Зачем же добивать своего основного партнера?", - цитирует главу государства российское ТВ.

Также приводятся другие заявления Путина насчет Украины, в частности: "15 миллиардов мы даем из резервов правительства, из Фонда национального благосостояния на коммерческих условиях — 5 процентов с купона. Это никак не связано ни с Майданом, никак не связано с европереговорами Украины. Мы просто видим, что Украина в сложном положении, и ее нужно поддержать"



"После переговоров Путина с Януковичем прошло всего два дня. И на страницах украинских газет это до сих пор главная тема. Что говорят оппоненты известно: украли мечту", - замечают российские журналисты. И тут же опровергают данный тезис украинской стороны словами своего президента:

"Если кто-то говорит, что у украинского народа украли европейскую мечту, мы к этому не имеем никакого отношения, — открестился от обвинений Владимир Путин. — Это выбор самого украинского народа и легитимных властей. Очень легко спекулировать на этих вопросах. Хотите жить как в Париже? Да, хотим. Давайте подписывать. А кто-то сказал, а давайте почитаем. Вы читали, что написано? Здесь коллеги, мужчина и женщина, поднимали плакат "Украина". Я хочу их спросить: вы читали эту бумагу? Нет. Никто же ничего не читает. Посмотрите, что написано: рынки открыть — денег нет, нормы торговые и технические регламенты ввести в европейские. Что тогда? Промышленность надо закрыть? Сельское хозяйство развиваться не будет! Если Украина примет технические стандарты ЕС, они к нам вообще ничего не смогут продавать. Понимаете? Вот это по определению просто, даже думать особо не нужно, только почитать бумажки. Значит, Украина станет сразу так называемым сельхозпридатком. Но и придатки бывают разные. Бывают здоровые, а бывают — не очень".





"Те, кто сегодня активно продвигает идеи, связанные с подписанием документов с Евросоюзом, это в основном те люди, которые у власти были совсем недавно. Господин Яценюк, по-моему, был чуть ли не министром иностранных дел. Тимошенко была главой правительства, Ющенко тоже придерживается таких же взглядов, он был президентом. Почему же они не подписали тогда, когда были у власти документы, связанные с присоединением к Евросоюзу? У меня возникает законное подозрение, что связано это было совсем не с присоединением к Евросоюзу. Это внутриполитическая борьба", — высказал предположение Владимир Путин", - завершается "украинская часть" сюжета.

Напомним, переговоры Виктора Януковича и Владимира Путина, в результате которых были достигнуты договоренности о снижении цены на газ и предоставление Украине займа, состоялись 17 декабря. Мнения украинских экспертов об их результатах читайте в статье "Главреда".