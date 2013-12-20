На Евромайдане люди с флагами ПР пытались разобрать баррикаду

На улице Институтской в Киеве неизвестные с флагами Партии регионов пытались разобрать баррикаду, построенную активистами Евромайдана.

Сообщение о том, что около 200 человек с флагами ПР подошли к баррикаде и начали ее разбирать, поступило вечером в четверг, 19 декабря, когда на сцене Майдана выступал лидер "УДАРа" Виталий Кличко, пишет "ЛІГАБізнесІнформ".

Организаторы акции отправили на Институтскую отряды народной самообороны - на место инцидента пришли несколько сотен человек.

Как выяснилось, с противоположной стороны к баррикаде подошли около двухсот человек с флагами Партии регионов.

Участники Майдана встретили их скандированием "Ганьба!".



Примерно через 10-15 минут неизвестные ушли от баррикад.



Кличко, выступавший на сцене во время визита регионалов, после их ухода заявил, что надо было пригласить визитеров на Майдан.

Напомним, в последние дни на Евромайдане укрепляли баррикады.

Кроме того, именно улица Институтская была первой атакована правоохранителями в ночь штурма Евромайдана 11 декабря.

В то же время, 19 декабря, в день святого Николая, активисты Евромайдана и акции в поддержку ПР (Антимайдана) братались и дарили друг другу подарки.