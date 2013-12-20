"Беркутовцев" наградили за разгон Евромайдана - СМИ

19 декабря на Банковой в комитетах Верховной Рады "отличиями", "грамотами", "благодарностями" за разгон Евромайдана были награждены бойцы "Беркута".

Об этом написал на своей странице в Facebook Валерия Дымова.

По его словам, поощрения работники спецподразделения милиции получили якобы за разгон мирных демонстраций.

"Прямо сейчас на Банковой в комитетах ВР, в кинозале, продолжается награждение личного состава "Беркута" "отличиями", "грамотами", благодарностями и т.д.. В зале находятся около 50 человек, в том числе капитаны, майоры, минимум несколько подполковников и полковник", - написал он.

Также он обнародовал видео с торжественного собрания силовиков.

Напомним, в Москве предложили увековечить память об отбитом штурме Администрации Президента Украины на Банковой, создав улицу имени "подвига подразделения "Беркут" и внутренних войск Украины".

Также напомним, ранее лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок ссылаясь на слова Генпрокурора Виктора Пшонки заявил, что следствие не сможет установить личности бойцов "Беркута", которые избивали людей во время разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября из-за того, что на их обмундировании отсутствуют номера сотрудников

видео: youtube.com