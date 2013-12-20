Россия будет требовать от украинцев для въезда в страну загранпаспорт

Россия не отказывается от идеи введения въезда на свою территорию граждан Украины исключительно по загранпаспортам.

Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТСН.

Именно он отвечает за отношения со странами СНГ в структуре своего ведомства.

"По крайней мере, никаких изменений в нашей позиции не произошло", - констатировал дипломат. "Это, кстати, в интересах обеих стран", - добавил он.

Карасин уже уверяет, что речь идет лишь о постепенной ликвидации практики пересечения границы по внутренним паспортам обоих государств.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия планирует ввести въезд по загранпаспортам для граждан стран СНГ в том числе и для украинцев. Однако вводить визы для трудовых мигрантов пока в РФ не будут.