Праздник на Евромайдане: поздравления от Святого Николая и амнистия для арестованных

Евромайдан в Киеве выстоял еще одну ночь. Вечером к ним приходил Святой Николай с подарками и очаровательными детьми-ангелами.

А под утро митингующие традиционно обошли свои баррикады, написал на своей странице в Facebook Андрей Парубий.

Нардеп пригласил всех украинцев на митинг в воскресенье,22 декабря, на 12.00.

Как сообщает ТСН, этой ночью впервые за несколько недель к митингующим не вышла певица Руслана, которая якобы лечится, ведь почти потеряла голос. На сцене не было и политиков. Однако это не помешало Майдану всю ночь петь и танцевать.

Издание сообщает, что активисты Евромайдана новости из Верховной Рады о принятии закона об амнистии участников протестов Евромайдан встретил громкими аплодисментами.

Оппозиционные политики со сцены Евромайдана представили это не как победу той или иной политической силы, а как победу Евромайдана и каждого присутствующего здесь во время акций протеста.

Победу праздновали красиво и громко: вчера над Майданом взорвался фейерверк.

Вчера вообще был день флеш-мобов. Например, в небо запустили две тысячи китайских фонариков, которые символизировали загаданное желание или молитву о том, чтобы в Украине все было хорошо.

Также на Евромайдане завершили украшать елки, которые растут здесь. Киевляне говорят, что такой красивой елки в Киеве еще не было. Они охотно фотографировались возле них.

Напомним, 19 декабря Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.

Как известно, 20 декабря, ВР начнет свою работу с отчета о расследовании силового разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

видео: ТСН.