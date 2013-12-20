"Беркут" перекрыл доступ к Майдану со стороны Европейской площади: опубликованы фото

Доступ к Майдану Независимости, где расположился лагерь активистов Евромайдана, со стороны Европейской площади перекрыли шесть автобусов с бойцами спецподразделений.

Автобусы стоят плотно друг к другу даже на тротуаре, не давая возможность гражданам, которые выходят из метро, пройти на Крещатик, передает УНИАН.

Также большое количество бойцов "Беркута" сосредоточились возле Украинского дома. Кроме того, в парке на Владимирской горке находятся много силовиков.

Напомним, 19 декабря на Банковой в комитетах Верховной Рады "отличиями", "грамотами", "благодарностями" за разгон Евромайдана были награждены бойцы "Беркута".

Как сообщал ранее "Главред", Евромайдан в Киеве выстоял еще одну ночь. Вечером к ним приходил Святой Николай и люди радовались принятию закона об амнистии участников протестов Евромайдана.

