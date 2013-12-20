В Харькове разгромили штаб Евромайдана

Ранним утром 20 декабря неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которых в народе принято называть "титушками", совершили нападение на штаб харьковского Евромайдана, расположенный в помещении местной "Просвиты".

По словам одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца, нападавшие разбили окна на первом этаже,3 облили краской порог и расклеили антимайдановские листовки, сообщает УНИАН.

"Сегодня в 04:04 утра провластные "титушки"" атаковали помещение харьковской "Просвиты", где расположен Штаб Евромайдана. На первом этаже дома были выбиты оконные стекла в двух комнатах со стороны внутреннего двора и в одной с парадного входа, на пороге разлита краска. Фасады Штаба, нескольких прилегающих домов и магазинов были украшены клеветническими надписями в адрес сторонников евроинтеграционного направления Украины", – сообщил Пилипец.

По его словам, ночная охрана Штаба не успела задержать злоумышленников, но заметила, что нападавшими были двое молодчиков спортивного телосложения.

В настоящее время на месте происшествия работают работники милиции.

Пилипец отметил, что на протяжении трех последних недель в ночь с четверга на пятницу неизвестные совершают провокации против Евромайдана.

Активист отметил, что, несмотря на нападения и провокации, харьковский Евромайдан продолжит свое существование. Люди будут собираться перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской в будние дни в 18:00, в выходные – в 12.00.

Как ранее писал "Главред", 5 декабря неизвестные отобрали у активистов харьковской Евромайдана генератор. А 13 декабря – сожгли микроавтобус арендованного активистами местного Евромайдана.

"Титушки" Кернеса и Добкина сожгли микроавтобус, который перевозил вещи Евромайдана, звуковое оборудование, генераторы, теплые вещи, которые мы собирали", – сообщил тогда Пилипец.

По этим фактам возбуждены уголовные производства. Следствие продолжается.

Фото: facebook/dmytro.pylypets