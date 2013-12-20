В Раду пришли министры и Пшонка: оппозиция поздравила милицию криками "Ганьба"

Сегодня, 20 декабря на заседание Верховной Рады пришли первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, генеральный прокурор Виктор Пшонка, министры.

Сегодня на заседании Рада должна заслушать Генпрокурора о событиях, которые произошли 30 ноября и 1 декабря во время массовых акций на Майдане Независимости и улице Банковой, пишет УНИАН.

Спикер Рады Владимир Рыбак поздравил работников милиции с профессиональным праздником.

"Давайте поздравим всех ветеранов, работников милиции, они несут нелегкую службу и пожелаем им крепкого здоровья и счастья", - сказал он.



На это представители оппозиции стали скандировать: "Ганьба!".

Также предполагается рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

В настоящее время нардепы слушают доклад генпрокурора Виктора Пшонки о событиях, которые произошли в ночь с 29-го на 30 - ноября на Майдане Незалежности и 1 декабря на улице Банковой.