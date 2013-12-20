Пшонка о причине разгона Евромайдана: мешали установить елку

В настоящее время следствием выяснено, что противодействие со стороны отдельных митингующих установлению елки на Майдане Независимости стало непосредственным поводом для привлечения силовиков в ночь 30 ноября и разгона Евромайдана.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады Генеральный прокурор Виктор Пшонка, пишет УНИАН.

По его словам, подготовка площади к новогодним праздникам началась задолго до массовых акций, а их проведение "значительно усложнило работу коммунальщиков".

Пшонка сообщил, что руководство департамента культуры КГГА дважды обращалось к столичной милиции о необходимости обеспечения правопорядка.

Он подчеркнул, что расследование дела находится под его личным контролем.

Напомним, 30 ноября бойцы "Беркута" избил на Майдане Независимости студентов, которые проводили акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Поводом для разгона стали работы коммунальных служб для установления новогодней елки.

Днем 30 ноября под охраной трех сотен правоохранителей елку начали монтировать. На гранитных плитах Майдана еще можно было увидеть несмытую кровь пострадавших от ночного штурма Евромадана.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона людей.

Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.