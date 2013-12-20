Милиция объяснила, зачем блокирует Евромайдан

Бойцы спецвойск заблокировали Майдан Независимости, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.

"В связи с тем, что сторонники Партии регионов продолжают прибывать, их уже там около трех тысяч, во избежание каких-то конфликтов между двумя "майданами" туда были направлены сотрудники правоохранительных органов", — цитирует ТСН сообщении пресс-службы столичной милиции.

При этом в ведомстве подчеркивают, что разгона демонстрантов не планируется.

В то же время, правоохранители предприняли меры и для собственной безопасности в День милиции. С утра 20 декабря подъезды к Министерству внутренних дел перекрыты сотрудниками МВД. В частности заблокированы улица Пилипа Орлика и Богомольца, на которых сосредоточено много милиционеров.

Как ранее писал "Главред", 20 декабря доступ к Майдану Независимости, где расположился лагерь активистов Евромайдана, со стороны Европейской площади перекрыли шесть автобусов с бойцами спецподразделений. Автобусы стоят плотно друг к другу даже на тротуаре, не давая возможность гражданам, которые выходят из метро, пройти на Крещатик.

Кроме того, большое количество бойцов "Беркута" сосредоточились возле Украинского дома и в парке на Владимирской горке.