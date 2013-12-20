Четыре Президента Украины молятся на Владимирской горке

Четыре Президента Украины – Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук – 20 декабря принимают участие в благодарственном молебне по случаю завершения 2103 года.

Традиционный молебен состоялся на Владимирской горке в Киеве возле памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру с участием членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Представители духовенства молились за мир и единство украинского народа, призывали отбросить "все, что разделяет нас", "любить Украину, а не себя в Украине".

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Николай Азаров и члены правительства.

Как ранее писал "Главред", в связи с этим мероприятием в центре Киева сегодня с утра приняты усиленные меры безопасности: Владимирскую горку окружили бойцы Внутренних войск МВД, а Европейскую площадь от Крещатика отгородили милицейскими автобусами. Также перекрыто движение по Владимирскому спуску и Трехсвятительской улице.

Фото: liga.net