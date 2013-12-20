Пшонка обвинил Евромайдан в призывах к свержению власти

На Евромайдане за время проведения акций неоднократно звучали призывы к насильственному захвату государственной власти. Причастны к этому члены радикальных группировок.

Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка, выступая в зале заседания Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.

"На Майдане Независимости за время проведения акций неоднократно звучали призывы к насильственному захвату государственной власти. В связи с этим следователи СБУ зарегистрировали два производства об осуществлении группой лиц незаконных действий, направленных на захват государственной власти в Украине по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - сказал он.

"Анализ материалов расследования свидетельствует о том, что к разным провокациям и правонарушениям причастны члены радикальных группировок, которые уже длительное время действуют под видом разных общественных организаций, в том числе спортивного направления. Они отличаются мощным финансированием, сплоченностью и ведением идеологической работы по распространению национализма и разжигания межнациональной вражды", - сказал он.

По его словам, эти материалы Генпрокуратуре предоставила СБУ, и депутаты могут частично с ними ознакомиться.

Пшонка также подчеркнул, что СБУ расследует два уголовных производства по статье 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти).

Напомним, ранее сообщалось, что к правонарушениям возле здания АП причастны более 300 радикалов из "Братствао".