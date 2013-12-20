Пшонка объяснил, почему не закончено следствие по разгону Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка уверяет, что "объективные факторы" не дают завершить расследование жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом он заявил 20 декабря во время выступления в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

"Есть объективные факторы, которые не позволяют завершить расследование в короткие сроки. Это значительный объем материала, который подлежит изучению и исследованию, неявка на допрос потерпевших и свидетелей, в том числе народных депутатов Украины", – сказал Пшонка и заверил, что, несмотря на эти факторы, правовая оценка будет дана каждому решению, которое принималось в ту ночь.

В то же время Пшонке пришлось признать, что "уровень применения силы со стороны правоохранительных органов не отвечал опасности посягательства и сложившейся обстановке".

Генпрокурор напомнил, что 88 заявлений о нанесении милиционерами телесных повреждений во время противостояний 29-30 ноября нашли подтверждение во время следствия.

"Госпитализировано было два человека. Среди потерпевших - семь студентов, два иностранца, три несовершеннолетних и семь журналистов. Остальные 70 - это совершеннолетние гражданские лица", - сообщил он.

Как ранее писал "Главред", в сегодняшнем докладе парламенту генпрокурор сообщил, что по данным следствия непосредственным поводом для привлечения силовиков в ночь 30 ноября и разгона Евромайдана стало противодействие отдельных митингующих установке елки на Майдане Независимости.