Оппозиция проводила Пшонку криками "Відставка"

Члены Кабинета министров и генеральный прокурор Виктор Пшонка ушли из сессионного зала Верховной Рады под возгласы "Ганьба" и "Відставка".

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что информация Генпрокурора о событиях на Майдане Независимости и на улице Банковой 30 ноября и 1 декабря, принятая к сведению, пишет УНИАН.

После этих слов народные депутаты от оппозиции начали выкрикивать "Ганьба" и "Відставка".

Между тем, Пшонка, выступая пред депутатами в ВР, сказал, чтобы они не пугали его отставкой.

"Я хорошо знаю законы и не нужно меня пугать. В этом зале (речь идет о зале ВР — ред.) решается судьба генерального прокурора и вы знаете, что в дальнейшем ее решает Президент государства. Нужно действовать по закону. Действуйте по закону".

Напомним, ранее Пшонка заявил, что следствием выяснено, что противодействие со стороны отдельных митингующих установлению елки на Майдане Независимости стало непосредственным поводом для привлечения силовиков в ночь 30 ноября и разгона Евромайдана.