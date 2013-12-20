Милиция заблокировала активистов Евромайдана на пути к зданию МВД: опубликованы фото

Сотрудники милиции перекрыли подъезды к Министерству внутренних дел. В частности заблокированы улица Пилипа Орлика и Богомольца. На них сосредоточено много милиционеров.

Сотрудники милиции также заблокировали колонну активистов Евромайдана, которые шли пикетировать здание МВД, пишет Тиждень.

На улице Институтской возле выхода из станции метро "Крещатик" правоохранители перекрыли дорогу. Люди поют и скандируют "Захарченко в отставку".

По сообщению " Украинской правды", ГАИшники выпускает машины с периметра, но не впускает внутрь. Кроме того внутри квартала, где находится МВД, стоят автобусы с сотрудниками МВД.

Возле некоторых из них выстроились несколько отрядов внутренних войск в полном обмундировании в шлемах и со щитами.

Напомним, сегодня утром, 20 декабря, доступ к Майдану Независимости, где расположился лагерь активистов Евромайдана, со стороны Европейской площади перекрыли шесть автобусов с бойцами спецподразделений. Автобусы стоят плотно друг к другу даже на тротуаре, не давая возможность гражданам, которые выходят из метро, пройти на Крещатик.



Кроме того, большое количество бойцов "Беркута" сосредоточились возле Украинского дома и в парке на Владимирской горке.

Также спецвойска заблокировали Майдан Независимости, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.