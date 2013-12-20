Пшонка не знает, кто приказал разгонять Евромайдан: следствие ответить не может

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что следствие до сих пор не установило, был ли приказ о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, а если был, то кто его давал.

Об этом он заявил на заседании парламента 20 декабря, отвечая на вопрос лидера фракции УДАР Виталия Кличко о том, кто давал команду применить силу, сообщает УНИАН.

"На сегодняшний день конкретно сказать фамилию, должностное лицо, которое дало приказ и был ли это приказ на то, чтобы "Беркут" превысил свою силу, сегодня следствие ответить еще не может", – сказал генпрокурор.

В этой связи, он сообщил, что кассеты, переданные нардепом Анатолием Гриценко не помогли установить, кто дал приказ о применении силы против студентов.

"Это (записи переговоров. – Ред.) относится к радиовещанию внутренних войск, а не относится к тем разговорам, которые вели среди "Беркута".

Пшонка добавил, что следствием изучены все радиопереговоры "Беркута".

"И там нет ни единого слова в части того, что кем-то из должностных лиц был отдан приказ. Но мы понимаем с вами, что приказ может быть дан не только в радиопереговорах, но и иным образом".

Пшонка подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос устанавливается следствием.

Как ранее писал "Главред", в своем сегодняшнем докладе в Раде Пшонка заявил, что завершить расследование жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября не дают "объективные факторы".

"Есть объективные факторы, которые не позволяют завершить расследование в короткие сроки. Это значительный объем материала, который подлежит изучению и исследованию, неявка на допрос потерпевших и свидетелей, в том числе народных депутатов Украины", – сказал Пшонка и заверил, что, несмотря на эти факторы, правовая оценка будет дана каждому решению, которое принималось в ту ночь.

В то же время генпрокурору пришлось признать, что "уровень применения силы со стороны правоохранительных органов не отвечал опасности посягательства и сложившейся обстановке".