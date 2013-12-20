Рада закрылась до следующего года

Сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.

Нардепы соберутся на заседание в следующем году - 14 января, пишет УНИАН.

Напомним, сегодня нардепы заслушали отчет Генпрокурора Виктора Пшонки о событиях на Майдане Независимости и на улице Банковой 30 ноября и 1 декабря и приняли к сведению.

Во время своего выступления Пшонка заявил, что "объективные факторы" не дают завершить расследование жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Генпрокурор также сообщил, что по данным следствия непосредственным поводом для привлечения силовиков в ночь 30 ноября и разгона Евромайдана стало противодействие отдельных митингующих установке елки на Майдане Независимости.

Также предполагалось рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.