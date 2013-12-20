Рада не поддержала отставку Захарченко

Верховная Рада не поддержала запрос народного депутата Юрия Деревянко к президенту Украины Виктору Януковичу об отставке Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел в связи с разгоном активистов Евромайдана 30 ноября.

За данное решение проголосовало только 104 народных депутата, передает УНИАН.

В запросе предлагалось освободить Захарченко с должности "как должностное лицо, которое превышает свои собственные полномочия, дает противозаконные указания силовым структурам",

Напомним, сегодня нардепы заслушали отчет Генпрокурора Виктора Пшонки о событиях на Майдане Независимости и на улице Банковой 30 ноября и 1 декабря и приняли к сведению.

Пшонка заявил, что на данный момент не установлено, кто именно отдавал приказ на использование силы сотрудниками "Беркута" на Евромайдане в ночь на 30 ноября, но обратил внимание на то, что митингующие на Майдане препятствовали установлению коммунальными службами новогодней елки.



Во время своего выступления Пшонка заявил, что "объективные факторы" не дают завершить расследование жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.