Яценюк заявил, что он и Тягнибок проходят по делу о государственном перевороте

Лидеры оппозиционных партий от "Батькивщины" Арсений Яценюк и Алексндр Турчинов, а также глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок фигурируют в деле о государственный переворот.

Об этом рассказал Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

"Об этом четко только что заявил Генпрокурор. Это 109 статья (захват государственной власти) УК. По ней проходят Турчинов, Тягнибок, Яценюк и еще 8 человек", - заявил он.

Отвечая на вопрос, фигурирует ли в этом деле лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко, Яценюк сказал, что не знает этого и говорит "только то, что видел".

В свою очередь Виталий Кличко сообщил, что официально не получал информации о том, что он проходит по этому делу, или информации о вызовах на какие-либо допросы.

"Это вопрос к Пшонке, у меня информации нет", - сказал он.

Вместе с тем представители Кличко объяснили, что его не было на Майдане в ночь перед разгоном демонстрации, а правоохранители, согласно их заявлениям, расследуют именно события той ночи.

Напомним, Генпрокурор Виктор Пшонка выступая на заседании ВР заявил, что на Евромайдане за время проведения акций неоднократно звучали призывы к насильственному захвату государственной власти. Причастны к этому члены радикальных группировок.

Как известно, 8 декабря СБУ начала расследование в связи с действиями, которые направлены на захват госвласти в Украине.

видео: youtube.com

