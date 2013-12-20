После доклада Пшонки оппозиция решила расследовать разгон Евромайдана в Раде

Оппозиция подготовила постановление о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию деятельности правоохранительных органов во время мирных акций в Киеве, которая выяснит все обстоятельства разгона Евромайдана.

Об этом лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил 20 декабря после доклада генерального прокурора Виктора Пшонки, сообщает Украинская правда.

"После сегодняшнего доклада генпрокурора стало ясно, что прокуратура ничего расследовать не будет. Поэтому мы регистрируем постановление по расследованию действий правоохранителей, которые били людей", – заявил Яценюк.

В этой связи он также добавил, что актуальным остается создание независимой следственной комиссии с привлечением европейских чиновников.

"Руководителем этой комиссии, по нашему мнению, должен быть бывший председатель Евросуда по правам человека", – сказал Яценюк.

В свою очередь лидер "Свободы" Олег Тягнибок отметил, что "прокурор дал однобокую оценку событиям, использовав для этого ролик с элементами предвыборной агитации".

"Такое впечатление, что прокуратура служит только клану, который при власти. Показывать видео, формируемое на принципах политагиации, а не оперативные материалы, – это уже просто переход границ", – возмутился Тягнибок.

Как ранее писал "Главред", во время своего доклада Пшонка показал депутатам видео, из которого следовало, что настоящими жертвами во время акций в Киеве были правоохранители.

В видео говорилось, что правые радикалы организовывают спланированные провокации и призывают к свержению законной власти.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что следствие до сих пор не установило, кто отдал приказ об избиении активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября, и вообще был ли такой приказ.

Видео: Украинская правда