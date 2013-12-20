Амнистия для Евромайдана: что дальше?

Верховная Рада приняла закон о прекращении преследований участников Евромайдана, но выданная индульгенция распространяется на действия только до момента вступления закона в силу. На безнаказанное пребывание на Майдане и в захваченных административных зданиях у протестующих остается не больше двух недель, в течение которых президент должен подписать утвержденный депутатами документ. Но он вправе сделать это и быстрее.



С одной стороны, принятый парламентом закон об амнистировании активистов Евромайдана – безусловная победа, едва ли не первая на счету лидеров оппозиции. И, скорее всего, она станет последней. Отправить правительство в отставку в ближайшее время не удастся. Даже организовать психологическое давление на премьера у его недоброжелателей не получилось – собрать 226 депутатских автографов под резолюцией недоверия Кабмину оппозиционеры не смогли. Сначала не хватало трех, а позже фракция коммунистов в полном составе отозвала подписи своих депутатов.

Ну а Виктор Янукович четко заявил, что разбрасываться ценными кадрами не собирается, а если и проведет в Кабмине ротации, то только по собственному усмотрению и когда посчитает нужным. Чем не только зафиксировал твердость своих позиций, но и усилил преданность подчиненных, поскольку отказался приносить их в жертву даже под давлением миллионов людей на улицах.



С другой стороны, предложенный Радой вариант амнистии оказался с секретом. Прежде всего, он не гарантирует выполнения второго принципиально важного требования протестующих – наказания силовиков, разогнавших Евромайдан 30 ноября. В законе не прописано четко, кого следует относить к "участникам акций протеста и массовых мероприятий", на которых распространяется его защитная сила. Можно не сомневаться, что опытные юристы в два счета докажут, что сотрудники правоохранительных органов тоже к ним принадлежат.

Наказание же уже назначенных виновными может оказаться формальным. Расследование по событиям 30 ноября и 1 декабря, находящееся под личным контролем президента, может затянуться, а служители Фемиды вполне способны проявить невиданную доселе лояльность в вынесении вердиктов по резонансным делам. К примеру, Андрей Клюев, непричастность которого к разгону студенческого майдана подтвердила Генпрокуратура, уверяет, что и его заместитель Владимир Сивкович, числящийся среди главных фигурантов, тоже ни при чем. Не исключено, что после тщательного расследования к такому же выводу придут и на Резницкой.

Наталия Гейчук



Ко всему прочему, Виктор Янукович дал понять, что "поспешившие его хоронить" оппоненты, призывавшие к захвату власти, равно как и "провокаторы", от которых пострадали сотрудники "Беркута", будут отвечать. Практика последних лет наглядно доказала избирательность действия многих законов, а найти лазейку в поверхностно выписанном амнистиционном не составит труда.

Президент хоть пока и не афиширует своего участия в выборах 2015 года, но уже основательно к ним готовится. И минимизировать репутационные потери от Евромайдана намерен не только с помощью усиленной подкормки избирателей, предусмотренной в проекте бюджета-2014, но и через понижение акций будущих конкурентов, один из которых недавно пригрозил ему розгами, а другой - вызвал на ринг. Да и в повторении массовых протестов на Банковой не заинтересованы, а укрощение строптивых судебным кнутом считают наиболее эффективным.



Стоит обратить внимание еще на один нюанс – "отпущение грехов" митингующим предоставляется только на их действия с 21 ноября до момента вступления закона в силу, что происходит после его подписания президентом и публикации. На подписание главе государства отводят 15 дней, поэтому уже в начале января протестующие в палатках на Майдане и в здании Киевской горадминистрации, равно как и стоящие на баррикадах, препятствующих проезду транспорта, вновь окажутся нарушителями. Принимать для них новый закон никто не станет.

Пожалуй, пойдя на такой шаг, власть пытается, в первую очередь, решить главную проблему Евромайдана, который не желает расходиться, установив четкие временные рамки для освобождения занятой территории. И вполне возможно, что в запасе у протестующих остаются считанные дни – президент может долго не раздумывать и подмахнуть принятый Радой закон уже сегодня.



Такой финал выгоден и оппозиции, которая так и не смогла стать ведущей силой Евромайдана и оказалась не способна перевести в конструктивное русло его энергию. Оппозиционная тройка заметно тяготилась собственной неготовностью реализовать заявленные со сцены задачи, а также непомерным грузом ответственности и завышенных ожиданий, свалившихся на их плечи.

После возвращения Виктора Януковича из Москвы без соглашения о присоединении к Таможенному союзу возможности для подпитки митингующих за счет угроз со стороны власти иссякли, а сформулировать четкую программу действий, соответствующих революционной риторике, ее оппонентам оказалось не по силам. Что же касается евроинтеграционной идеи, с которой начались протесты, то сейчас наверняка никто не рискнет прогнозировать, когда она может быть реализована. В ЕС продолжают держать Соглашение об ассоциации для Украины на столе, но руководство страны с не меньшим упорством настаивает на необходимости внести в его текст коррективы.

В любом случае, приобретенный на Евромайдане опыт определенно пригодится украинцам в будущем. Его применение - лишь вопрос времени, возможно, не такого уж и далекого.