Европа готовит сигнал: Украину ждут в ЕС

Европейский Союз собирается послать Украине сигнал, что Европа ожидает украинский народ, но не украинское правительство.

Об этом президент председательствующей в ЕС Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе перед началом второго дня саммита лидеров 28 стран Евросоюза, сообщает УНИАН.

"Европа является открытой для украинских людей, и в любое время, когда Украинское государство будет готово выполнить условия и присоединиться к ЕС в будущем или подписать Соглашение об ассоциации, Европа будет открыта для этого", – подчеркнула она.

В то же время, Грибаускайте заметила, что Европа открыта для украинского народа, но не для нынешнего правительства Украины, которое скомпрометировало себя на Вильнюсском саммите.

"Это новое. Европа открыта для украинских людей, но не обязательно для этого правительства. Это сигнал, что украинские люди сами должны решать свое собственно будущее и будущее страны, а не это правительство. Это правительство не подписывает Соглашение об ассоциации, потому что они не хотят его подписывать. Президент Янукович уже утратил доверие к себе в Вильнюсе", – заявила Президент Литвы.

Как ранее писал "Главред", Даля Грибаускайте считает, что будущее Украины будут решать люди, а не скомпрометировавшие себя политики, тянущие страну в прошлое.

Что же касается последних украинско-российских договоренностей по снижению цены на газ и предоставлению Украине кредита, Грибаускайте считает, что нынешнее руководство Украины возвращает страну назад в прошлое, закрывая путь к модернизации.