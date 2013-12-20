Янукович подписал евроинтеграционный закон о выборах

Президент Виктор Янукович 20 декабря подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов" – один из трех так называемых евроинтеграционных законов.

Пресс-служба главы государства сообщает, что данным законом предусматрено создание зарубежного избирательного округа, изменение процедуры формирования окружных избирательных комиссий, уменьшение размера денежного залога при регистрации, введение ограничения на размер избирательного фонда, а также ужесточение требований к информационным агентствам по освещению выборов.

Напомним, 21 ноября депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в законодательство о выборах.

Как ранее писал "Главред", 18 декабря верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон заявила, что заключенные в Москве договора между Украиной и Россией не помешают дальнейшему продвижению Киева на пути в Евросоююз, а ЕС по прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации, как только Украина будет готова.