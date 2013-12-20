Майдан укрепляет оборону: на баррикадах появились "ежи" с колючей проволокой

После того, как утром 20 декабря возле Майдана было замечено движение силовиков, отряды народной самообороны укрепили баррикады со стороны Европейской площади.

Кроме основной баррикады из мешков со льдом, насаженных на арматуру, и шин, поставлен забор с металлической сеткой и колючей проволокой, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Перед забором стоят самодельные "ежи" – сваренные крест-накрест прутья арматуры, обмотанные колючей проволокой.

Людей на Майдане сейчас немного – с учетом "старожилов", где-то около двух тысяч.

Как ранее писал "Главред", сегодня на Европейской площади силовики оцепили периметр в связи с приездом Президента Виктора Януковича и первых лиц государства, которые приняли участие в молебне на Владимирской горке.

В то же время, пресс-служба МВД сообщила, что бойцы спецвойск заблокировали Майдан Независимости, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.