Активисты Евромайдана попытались отчистить "запятнанную честь" милиции

Митингующие у здания Министерства внутренних дел активисты Евромайдана сделали подарок для сотрудников правоохранительных органов в День милиции.

Активисты попытались вернуть милиции "честь мундира", которую силовики запятнали кровью невинных людей 30 ноября и 1 декабря, сообщает Евромайдан SOS в сети Facebook.

Напомним, с утра 20 декабря активисты Евромайдана решили пикетировать здание Министерства внутренних дел, но на пути к ведомству, на улице Институтской возле выхода из станции метро "Крещатик" правоохранители перекрыли им дорогу.

Люди пели и скандировали "Захарченко в отставку".

Кроме того внутри квартала, где расположено МВД, стоят автобусы с сотрудниками МВД. Возле некоторых из них выстроились несколько отрядов внутренних войск в полном обмундировании в шлемах и со щитами.

Позже людям все-таки удалось пройти к зданию, и они провели свою акцию в защиту чести мундира милиционера.

Как ранее писал "Главред", 20 декабря бойцы спецвойск заблокировали Майдан Независимости, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.