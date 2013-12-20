Россия не возражает против ассоциации Украины с Евросоюзом

Украина может подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, одновременно оставаясь в зоне свободной торговли СНГ.

Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"… мы говорили, что в этих условиях создания между Украиной и Евросоюзом такой зоны такой свободной торговли, как она была задумана, несовместимо с продолжением льготного режима, существующего между нами в рамках зоны свободной торговли СНГ. Но это не означает, что мы какие-то санкции вводили бы против Украины. Мы просто вернулись бы на общепринятые нормы, которые называются "режим наибольшего благоприятствования".

А зона свободной торговли нам представляет льготы сверх этого режима. Вот и все. Но, говоря о том, что на нынешнем этапе это несовместимая вещь, мы никогда не говорили, что это невозможно в принципе", — сказал министр.

Как сообщал "Главред", президент РФ Владимир Путин заявил, что если говорят, что у украинского народа украли европейскую мечту, то Россия к этому не причастна. Это был выбор украинских властей.

Напомним, 19 декабря Президент Виктор Янукович заявил, что Украина взяла паузу в подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС для того, чтобы решить проблемные экономические вопросы и наработать механизмы защиты национального товаропроизводителя.

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