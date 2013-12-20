Богословская рассказала, сколько должен простоять Евромайдан

Евромайдану не стоит расходиться до Нового года, чтобы в следующем начать борьбу за человеческое достоинство и построить другую страну.

Об этом заявила народный депутат Инна Богословская во время чата в "Главреде".

"Будет правильно, если Майдан встретит Новый год и заявит о том, что весь 2014-й станет годом борьбы за человеческое достоинство, за права людей и за то, чтобы построить другую страну", - подчеркнула депутат.

Кроме того, Богословская отметила, что митингующим стоило бы дать определенное напутствие депутатам Верховной Рады.

"Первая позиция (напутствия – прим. ред.) – организовать постоянно действующий круглый стол в формате общественный Майдан – парламент – исполнительная власть. Дальше – добиться возвращения к Конституции 2004 года путем создания нового проевропейского большинства, которое отправит в отставку правительство и обяжет власть подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Вот с такими напутствиями Майдан может разойтись", - заявила она.

Также политик выразила уверенность, что Евромайдан уже добился всех возможных успехов.

"Он (Майдан – прим. ред.) на самом деле выиграл все, что должен был выиграть. Он продемонстрировал самому обществу, что оно другое, обострил всю политическую повестку дня, но встретить Новый год на Майдане – очень важно, это была бы правильная символическая веха", - подчеркнула Богословская.

Также экс-регионал дала прогнозы относительно политических протестов в будущем году.

"Что касается того, будет ли в следующем году еще такое, думаю, в 2014-м будет один-два, а может быть даже три Майдана, и в результате страна станет другой. С одного раза или даже с двух это сделать невозможно. Мы сейчас только сдвинули эти глыбы, которые давят на нашу страну и общество. Поэтому понадобится много усилий, и я всегда буду рядом с людьми, которые хотят сделать это", - резюмировала она.

Напомним, как сообщал "Главред", вскоре после жесткого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября Инна Богословская заявила о своем выходе из Партии регионов и парламентской фракции этой политической силы.

Вслед за ней о своем выходе заявили еще несколько регионалов.