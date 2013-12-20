Германия отказалась быть посредником между Майданом и властью

Германия не хочет брать на себя роль посредника в улаживании конфликта в Украине между Евромайданом и украинской властью, поскольку, по мнению нового главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмаера подобных посредников уже достаточно.

Об этом Штайнмаер заявил 19 декабря в Варшаве, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По данным издания, министр иностранных дел ФРГ отклонил соответствующее предложение Виталия Кличко, поскольку ныне нет недостатка разных посредников между украинским правительством и оппозицией.

В то же время Штайнмаер подчеркнул, что предложение Ассоциации для Украины сохраняется.

"Европейское предложение остается актуальным. Решать – Украине", – сказал он.

Как ранее писал "Главред", Евросоюз собирается послать Украине сигнал, что Европа ожидает украинский народ, но не украинское правительство.

Об этом президент председательствующей в ЕС Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе перед началом второго дня саммита лидеров 28 стран Евросоюза.