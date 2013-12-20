Евросоюз готов подписать Ассоциацию с Украиной: предложение на столе

Евросоюз по прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

Об этом заявил президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей по окончанию саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе 19-20 декабря, пишет УНИАН.

"От всего Европейского Союза я хочу сказать, что наше предложение о политической ассоциации и тесных экономических связях остается на столе. Мы хотим подписать (Соглашение об ассоциации – ред.), как только страна будет готова", – сказал Ромпей.

По его словам, Евросоюз сожалеет о решении украинского руководства не подписывать Соглашение.

"Но будущее наших отношений относится к долгосрочной перспективе. Будущее Украины лежит в Европе, и никто не может это предотвратить", – добавил президент ЕС.

По его словам путь Украины в Европу можно заблокировать, отложить, но никто не сможет его сделать невозможным.

Также европолитик уверен, что Ассоциация с ЕС является наиболее надежным путем к современной, открытой, независимой Украине.

"Лидеры ЕС обеспокоены ситуацией в Украине и пристально следят за событиями. И мы еще раз подтверждаем наш сигнал сильной поддержки. Граждане Украины еще раз продемонстрировали, что они полностью осознают историческую природу европейского предложения. Соглашение об ассоциации - наиболее надежный путь к современной, открытой, независимой Украине. Предложение политической ассоциации с более тесными торговыми связями все еще лежит на столе", - сказал Ромпей.

Напомним, в проекте итоговых документов саммита ЕС в отношении Украины говорится, что Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и призывает к мирному решению политического кризиса, который ранее, напомним, сопровождался такими событиями, как разгон Евромайдана и его штурм.

Ранее европейские политики неоднократно заявляли, что для Украины открыты двери в ЕС, и подтверждали готовность к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.



В то же время, комментируя ситуацию вокруг протестов в Украине, президент Виктор Янукович призвал иностранных политиков и государства не вмешиваться во внутренние дела Киева.