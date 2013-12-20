Как активисты Евромайдана пытались поздравить милицию с праздником, опубликованы фото

Активисты Евромайдана пошли мирным шествием под стены Министерства внутренних дел, чтобы поздравить правоохранительные ограны с Днем милиции.

Митингующие двинулись колонной по улице Институтской. Правоохранители постоянно препятствовали движению активистов, создавая блокады и перекрывая улицы автобусами.

Колонне протестующих удалось дойти лишь до перекрестка улиц Липской и Пилипа Орлика, которую милиция перекрыла.

Напомним, сегодня утром, 20 декабря, доступ к Майдану Независимости, где расположился лагерь активистов Евромайдана, со стороны Европейской площади перекрыли шесть автобусов с бойцами спецподразделений. Автобусы стоят плотно друг к другу даже на тротуаре, не давая возможность гражданам, которые выходят из метро, пройти на Крещатик.



Кроме того, большое количество бойцов "Беркута" сосредоточились возле Украинского дома и в парке на Владимирской горке.



Также спецвойска заблокировали Майдан Независимости, чтобы не допустить противостояния активистов Евромайдана со сторонниками Партии регионов, которые в эти выходные проводят акции в поддержку политики правительства.

фото: УНН