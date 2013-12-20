Европа не видит проблем в соглашениях Украины и России

Европейский Союз не имеет ничего против соглашений Украины и России, но Киев должен принимать решение без давления и внешнего вмешательства.

Об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил по окончании саммита лидеров 28 стран–членов ЕС, сообщает УНИАН.

"Мы не видим никаких проблем в том, что Украина достигла соглашения с Россией. Мы совсем не обеспокоены договоренностями между Украиной и Россией. Но Украина должна решать без давления и внешнего вмешательства", – сказал он.

В то же время, президент ЕК отметил, что протесты и демонстрации в стране свидетельствуют о том, что украинцы хотят свободы, благосостояния и стабильности.

В этой связи Баррозу подчеркнул, что нынешняя напряженность в Украине должна быть преодолена в диалоге с оппозицией.

Как ранее писал "Главред", президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей 20 декабря заявил, что Евросоюз по прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

"От всего Европейского Союза я хочу сказать, что наше предложение о политической ассоциации и тесных экономических связях остается на столе. Мы хотим подписать (Соглашение об ассоциации. – Ред.), как только страна будет готова", – сказал он и в очередной раз заметил, что Евросоюз сожалеет о решении украинского руководства не подписывать Соглашение.

"Но будущее наших отношений относится к долгосрочной перспективе. Будущее Украины лежит в Европе, и никто не может это предотвратить", – добавил президент ЕС.