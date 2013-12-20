На круглый стол не пришли Янукович и оппозиция, участвуют Ющенко, Кучма и Кравчук

На заседание общенационального круглого стола "Объединим Украину" пришли президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

При этом нынешний глава государства и представители оппозиции в заседании участия не принимают, передает УНИАН.

Также на заседание пришли первый вице-премьер Сергей Арбузов и спикер ВР Владимир Рыбак.

Также на заседание прибыл глава Администрации Президента Сергей Левочкин, министр юстиции Елена Лукаш, министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Напомним, в первом заседании круглого стола принимали участие и Виктор Янукович, и лидеры оппозиции: Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.