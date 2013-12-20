Активиста "Дорожного контроля" оставили под стражей за штурм Банковой

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте активиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Суд решил оставить без изменений решение предыдущей инстанции об аресте Дзиндзи сроком на два месяца.

Напомним, 7 декабря Дзиндзя был задержан за участие в организации провокаций 1 декабря, у стен Администрации Президента на Банковой.

Также отметим, что в своем выступлении в парламенте генпрокурор Виктор Пшонка также называл Дзиндзю среди организаторов беспорядков.

Ранее сегодня суд также оставил под стражей адвоката Дзиндзи – Смолия.