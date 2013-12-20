Кучма о договоренностях в Москве: Путин благотворительностью не занимается

Второй Президент Украины Леонид Кучма считает, что между Президентами Виктором Януковичем и Владимиром Путиным существуют определенные договоренности.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на круглом столе 20 декабря о том, что получила Россия взамен скидки на газ и кредита Украине, сообщает Украинская правда.

"Путин благотворительной деятельностью никогда не занимался и заниматься не будет", – отметил Кучма.

Ему не нравится то, что Украина наращивает долги.

"Я когда послушал здесь премьер-министра Николая Азарова об этих цифрах в экономике, мне дурно стало. С одной стороны хорошо, что у нас теперь есть деньги, но плохо то, что мы все время долги набираем в счет будущих поколений", – сказал экс-президент.

Он также напомнил о необходимости исключительной ответственности за кризис в стране

"Должна быть политическая ответственность, и я уже не говорю о юридической ответственности за избиение молодежи на Майдане", – подчеркнул Кучма.

Как ранее писал "Главред", на этом же круглом столе вице-премьер Юрий Бойко сообщил, что существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и РФ ограничения будут сняты до марта 2014 года в рамках имплементации "дорожной карты", подписанной в Москве в ходе визита Президента Виктора Януковича 17 декабря.