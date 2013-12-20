Оппозиция собралась встречать Новый год на Майдане

Все народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом депутат от УДАРа Сергей Аверченко заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления, сообщает УНИАН.

Ударовец также призвал всех киевлян и гостей столицы присоединяться к празднованию Нового года на Майдане.

В то же время, нардеп-свободовец Михаил Блавацкий обещает, что 1 января на Майдане Независимости будет интересная новогодняя программа.

"1 января на Майдане будет серьезная новогодняя программа, также будут присутствовать лидеры оппозиции, народные депутаты и многие украинцы... Будет весело и красиво. Будет интересная концертная программа и уже сегодня подбираются артисты и ведущие этой программы", – сказал он.

Блавацкий также отметил, что возле Киевской городской госадминистрации будет стоять новогодняя елка и призвал киевлян тоже наряжать ее.

Как ранее писал "Главред", оппозиция призвала украинцев в воскресенье, 22 декабря, прийти на новый "Митинг нашей силы" на Майдане Независимости.

"Власть нас не услышала. Надо в очередной раз продемонстрировать им, что мы – сила, с которой они вынуждены будут считаться", – говорится в обращении по поводу митинга.

Начало митинга назначено на 12:00

Фото: lenta-ua.net