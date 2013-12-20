Комендант Евромайдана рассказал, как активистов запугивали вооруженные люди

За время протестов были случаи, когда к активистам Евромайдана подходили вооруженные люди и пытались их запугать.

Об этом рассказал комендант Евромайдана, нардеп Андрей Парубий в интервью "Украинской правде".

Кроме того, он раскрыл детали работы отрядов самообороны, которые появились на Майдане. "Записалось 5250 человек. Но, хочу отметить - они не находятся одномоментно на Майдане. Это - наша база. На Майдане одномоментно находится около 2 тысяч человек из отрядов самообороны. У нас даже идет такая принудительная ротация, чтобы люди, которые 3-4 ночи отстояли, могли уйти на день-два, побыть с семьей, дома - даже для психологической разрядки, не только физической. Потому что дежурство ночью - это высокий уровень нервозности. "Беркут", столкновения, порою просто криминальщики подходят, пробуют ребят запугать", - рассказал он.

Также, по словам Парубия, представители криминалитета приходят на Майдан до десяти раз в течение каждых суток. Кроме того, комендант раскрыл информацию об угрозах активистам.

"Особенно когда охрана стоит не по периметру, а перед периметром, перед всеми баррикадами. Шли двое наших ребят с оранжевой лентой, это наша так называемая разведка, на расстоянии километра-двух километров от Майдана. Подошли двое, один пистолет направил в грудь, второй начал фотографировать со словами: "Мы тебя найдем после революции, мы тебя помним, и ты сдохнешь".



"Другой очень быстро позвал подмогу. Подошли десять человек, очень быстро и оперативно смогли их скрутить, у них оказалось оружие, они были работниками милиции... в гражданском", - добавил Парубий.

Напомним, попытка штурма Евромайдана милицией была предпринята в ночь на 11 декабря - акция устояла и продолжается, а оппозиция собирается встречать Новый год на Майдане.