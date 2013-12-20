Захарченко удивился вопросу о своей отставке и пообещал не разгонять Майдан

По словам народного депутата от УДАРа Ирины Геращенко, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко пообещал женщинам-депутатам, что силового разгона Майдана не будет.

Об этом она рассказала на брифинге в Штабе национального сопротивления, сообщает УНИАН.

Геращенко рассказала, что в День милиции, 20 декабря, женщины-нардепы из фракции УДАРа посетили Захарченко, чтобы именно в этот день побудить его взять на себя ответственность за действия подчиненных и написать заявление об отставке.

По их словам у Захарченко во время обсуждения вопроса об отставке был "удивленный взгляд", но в ходе встречи министр заверил, что "не будет силового разгона Майдана, не будет больше никаких попыток вмешательства правоохранительных и органов милиции и попыток снести баррикады и Майдан".

Также, добавила депутат, Захарченко проинформировал, что в рамках расследования событий 30 ноября изучаются действия по превышение служебных обязанностей и чрезмерного применения силы со стороны силовых структур. В то же время министр не предоставил информацию относительно количества этих людей и их фамилий.

Женщины сообщили министру о требовании трех оппозиционных фракций к Захарченко отчитаться в парламенте относительно действий силовых структур 29-30 ноября, 1, 10 и 11 декабря.

"Это не нормально, что после событий 30 ноября министр ни разу не появлялся в Верховной Раде Украины. Хотя, если говорить о таком отчете, который сегодня сделал генеральный прокурор Украины, то, возможно, лучше, чтобы они друг другу рассказывали тот бред, который они пытаются выдать за отчет якобы солидной силовой структуры", – подчеркнула Геращенко.

Как ранее писал "Главред", после сегодняшнего доклада генпрокурора Виктора Пшонки в парламенте, оппозиция подготовила постановление о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию деятельности правоохранительных органов во время мирных акций в Киеве, которая выяснит все обстоятельства разгона Евромайдана.

Напомним, Пшонка, среди прочего, сообщил, что следствие до сих пор не выяснило, был ли приказ о разгоне Евромайдана, а если был, то кто этот приказ отдал.